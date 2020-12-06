البحسني يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج البحسني، اليوم بمدينة سيئون، اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، للوقوف أمام الأوضاع الأمنية في عموم مديريات الوادي والصحراء.



ونقل المحافظ البحسني خلال الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، ومدير الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني، وعدد من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين، تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وشدد محافظ حضرموت على اليقظة ورفع الجاهزية، بهدف حفظ الأرواح واستقرار الأمن واستتبابه في ربوع المحافظة..مؤكداً على استمرار اليقظة والجاهزية القتالية وحفظ الامن وضرورة الانضباط والتقييم الدائم للعمل ورفع الروح المعنوية للمقاتلين.

وقال المحافظ " ان حضرموت تشهد خلال هذه الايام افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع كبيرة بمناسبة بتوجه من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر".

وشدد المحافظ على اهمية ان يحضى الملف الامني بالاهتمام الاكبر ، وعلى اهمية الاصطفاف وتوحيد الكلمة، ورفع شعار "الامن أولا" وان يعمل الجميع تحت هذا الشعار لحفظ ارواح المواطنين وأمنهم، ولضمان استمرار النموذج المشرف لحضرموت.

حضر الاجتماع وكلاء محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، والشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح،وشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، وشؤون الصحراء محمد الصيعري، وشؤون الشباب فهمي باضاوي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت.