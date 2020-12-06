بدء دورة تدريبية في عدن حول آليات إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية حول آليات إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



ويتلقى 25 مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والمعنيين على مدى ثلاثة أيام، عدد من المفاهيم حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبة ورصد حقوقهم والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لخدمات إنفاذ حقوق ذوي الهمم ،ودور المنظمات الدولية في وضع الخطط في إنفاذ حقوق هذه الشريحة وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وفي افتتاح الدورة ، أشار مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، شمسان علي عنتر، ومسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمكتب جنيف، أسعد صالح، إلى أن هذه الدورة تهدف إلى بناء القدرات للمجتمع المدني وكوادر الوزارة ليتمكنوا من التواصل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة لما تمثله هذه الشريحة من خصوصية و الحث على تقديم الرعاية وتوفير كافة الحماية الاجتماعية اللازمة لها ..داعيين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين هذه الفئة من التمتع بكافة حقوقها كمواطنين إيمانا بأن تلك الخطوة تساهم بشكل كبير بتحقيق دمجهم في المجتمع .