تحت شعار الرعاية التنفسية التحدي والطموح : تحضيرية المؤتمر تضع اللمسات الأخيرة وتعلن موعد انعقاده

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن : محمد مساعد

اكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للرعاية التنفسية ترتيبات وتحضيرات تنظيم المؤتمر وذلك خلال اجتماعها اليوم التقييمي لكافة الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة واعلان تنفيذه في 9 ديسمبر 2020م في منتجع كروان بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك برعاية وزير الصحة العامة والسكان أ.د / ناصر محسن باعوم والاستاذ/ أحمد لملس محافظ عدن وتحت شعار الرعاية التنفسية - التحدي والطموح" .

يشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك ، نخبة من أصحاب القرار في وزارة الصحة ومن الكوادر الطبية والمختصين في مجال الرعايه التنفسية واطباء الطوارئ والعناية المركزة والوبائيات وأطباء القلب .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.عبدالرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية وزارة الصحة : إن اللجنة التحضيرية اكملت ترتيبات وتحضيرات المؤتمر الأول للرعاية التنفسية ونحرص أن يكون المؤتمر الأول من نوعة نقطة انطلاقه لفتح افاق جديدة ووضع رؤى حديثة يحتاجها قطاع الصحة ونطمح بأن تتوجه المؤسسات الطبية وأصحاب القرار إلى العمل بها وتفعيلها لتكون ضمن البرامج المستقبلية .

وأشار محرز ، أن الإعداد للمؤتمر بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر ونؤكد اليوم الاستعداد الكامل لإقامة المؤتمر في الموعد والمكان المحدد واجتماع اليوم للاطلاع على كافة الأعمال والمهام الخاصة باللجان ومراجعة كافة فقرات ومواضيع برنامج المؤتمر ووضع اللمسات الأخيرة الهادفة لانجاح المؤتمر وإخراجه بشكل يليق به كونه تظاهرة علمية وتجمع صحي وطبي يقام لأول مرة في مجال الرعاية التنفسية في عدن .

واضاف أن المؤتمر يهدف من خلال الرسائل العلمية المقدمة اثراء الجهات المعنية والمستهدفة والمشاركين بمعلومات حول تخصصات الرعاية التنفسية وأهمية هذا المجال خاصة أثناء الأزمات جائحة كوفيدا19 انموذجا ،اضافة إلى رسائل علمية تبين الاتجاهات الحديثة للرعاية التنفسية ودوره وكل ما يتعلق به .

وأكد أن مواجهة التحديات والصعوبات يكون عبر تفعيل الأنشطة العلمية البحثية التخصصية المواكبة للتطور والمرحلة التي نعيشها ، والنجاح مرهون بالعمل الجماعي والتعاون الإبداعي الجاد والمسؤول ، مشيدا بكل الجهود المبذولة من قبل اللجان ولكل من ساهم وتعاون على الترتيب والتحضير وصولا الى تنظيمه وانعقاده كما هو مخطط له وتحقيقا للهدف الذي ينعقد من اجله .تحت شعار الرعاية التنفسية التحدي والطموح : تحضيرية المؤتمر تضع اللمسات الأخيرة وتعلن موعد انعقاده

عدن : محمد مساعد

اكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للرعاية التنفسية ترتيبات وتحضيرات تنظيم المؤتمر وذلك خلال اجتماعها اليوم التقييمي لكافة الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة واعلان تنفيذه في 9 ديسمبر 2020م في منتجع كروان بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك برعاية وزير الصحة العامة والسكان أ.د / ناصر محسن باعوم والاستاذ/ أحمد لملس محافظ عدن وتحت شعار الرعاية التنفسية - التحدي والطموح" .

يشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك ، نخبة من أصحاب القرار في وزارة الصحة ومن الكوادر الطبية والمختصين في مجال الرعايه التنفسية واطباء الطوارئ والعناية المركزة والوبائيات وأطباء القلب .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.عبدالرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية وزارة الصحة : إن اللجنة التحضيرية اكملت ترتيبات وتحضيرات المؤتمر الأول للرعاية التنفسية ونحرص أن يكون المؤتمر الأول من نوعة نقطة انطلاقه لفتح افاق جديدة ووضع رؤى حديثة يحتاجها قطاع الصحة ونطمح بأن تتوجه المؤسسات الطبية وأصحاب القرار إلى العمل بها وتفعيلها لتكون ضمن البرامج المستقبلية .

وأشار محرز ، أن الإعداد للمؤتمر بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر ونؤكد اليوم الاستعداد الكامل لإقامة المؤتمر في الموعد والمكان المحدد واجتماع اليوم للاطلاع على كافة الأعمال والمهام الخاصة باللجان ومراجعة كافة فقرات ومواضيع برنامج المؤتمر ووضع اللمسات الأخيرة الهادفة لانجاح المؤتمر وإخراجه بشكل يليق به كونه تظاهرة علمية وتجمع صحي وطبي يقام لأول مرة في مجال الرعاية التنفسية في عدن .

واضاف أن المؤتمر يهدف من خلال الرسائل العلمية المقدمة اثراء الجهات المعنية والمستهدفة والمشاركين بمعلومات حول تخصصات الرعاية التنفسية وأهمية هذا المجال خاصة أثناء الأزمات جائحة كوفيدا19 انموذجا ،اضافة إلى رسائل علمية تبين الاتجاهات الحديثة للرعاية التنفسية ودوره وكل ما يتعلق به .

وأكد أن مواجهة التحديات والصعوبات يكون عبر تفعيل الأنشطة العلمية البحثية التخصصية المواكبة للتطور والمرحلة التي نعيشها ، والنجاح مرهون بالعمل الجماعي والتعاون الإبداعي الجاد والمسؤول ، مشيدا بكل الجهود المبذولة من قبل اللجان ولكل من ساهم وتعاون على الترتيب والتحضير وصولا الى تنظيمه وانعقاده كما هو مخطط له وتحقيقا للهدف الذي ينعقد من اجله .