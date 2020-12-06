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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يحضر اجراءات فتح مظاريف مشروع أبراج الخط الناقل لكهرباء وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أحالت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم بمدينة سيئون، برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج. سالمين البحسني، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري العروض المقدمة لمشروع أبراج الخط الناقل لكهرباء وادي حضرموت الى الشركة الاستشارية للتحليل .
ويتضمن مشروع أبراج الخط الناقل 132 ك.ف والمحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر الممتد من منطقة خرير حتى قريو المقدم من مؤسسة كهرباء وادي حضرموت ، البالغ كلفته الاجمالية مليون و249 ألف دولار من حصة مبيعات النفط.
وأكد المحافظ البحسني على أهمية المشروع الاستراتيجي في حل مشكلة نقل الطاقة من المحطة الغازية الى مناطق وادي حضرموت الى جانب تخفيف نسبة الفاقد وتحسين مستوى خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين .
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