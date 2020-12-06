المليشيا تستهدف أحياء سكنية في الدريهمي جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات كثفت مليشيا الحوثي، الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020، من استهداف أحياء الدريهمي والتحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن.

ففي الدريهمي، استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، منازل ومزارع المواطنين بصورة كثيفة. ووفقاً لمصادر محلية، قالت إن عناصر المليشيات الحوثية قصفت القرى السكينة ومزارع المواطنين في الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون عيار 60. وأشارت إلى تعرض المنازل والمزارع للاستهداف من قبل المليشيات بالأسلحة المتوسطة عيار 12,5 و14,5 والمعدلات بصورة عنيفة

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