شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة مشتقات نفطية مفاجئة في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم، أزمة مفاجئة في المشتقات النفطية، أصابت سائقي المركبات بمخاوف شديدة.



وأكد سكان محليون، أن عدداً من محطات الوقود أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ في وجه مرتاديها من سائقي مركبات النقل بمختلفها، مما سبب لديهم مخاوف شديدة من تنامي حدة الأزمة.

وتشهد مديريات عدن بين الحين والآخر تجددا في أزمات الوقود والغاز المنزلي