قيادة الانتقالي والعاصمة يكرمون "المحافظ الشهيد جعفر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

زارت قيادة المجلس الانتقالي والعاصمة عدن النصب التذكاري لـ"جعفر محمد سعد" أول محافظ لعدن عقب استقلالها من حكم الذراع الإيرانية في يوليو 2017م، والذي استشهد بانفجار إرهابي في 6 ديسمبر من نفس العام.



أمين عام المجلس الانتقالي محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وفضل الجعدي مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، زاروا اليوم الأحد المكان الذي "خلده دم جعفر" ووضعوا إكليل من الزهور أمام اللوحة التذكارية في موقع استشهاده في الذكرى الخامسة لاستشهاده.

ووفقا لإعلام العاصمة فـ"عقب وضع إكليل الزهور، الذي حضره عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والجمعية الوطنية والأمانة العامة، ومحمد جعفر نجل الشهيد وعدد من أفراد أسرته، قراء الجميع سورة الفاتحة على روح الشهيد الذي استشهد في عمل إرهابي غادر في مثل هذا اليوم الأحد 6/ ديسمبر من العام 2015، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته".

وفي كلمة مقتضبة، حيا المحافظ الأمين لملس "الشهيد المحافظ جعفر"، "قائد عملية تحرير عدن، أفضل الرجال الصادقين".

محييا انتصار عدن على الإرهابيين "أعداء الإنسانية وأعداء عدن".

وقال: "الشهيد البطل جعفر محمد سعد، الرجل الوفي والشجاع، مثّل استشهاده خسارة فادحة لعدن وللوطن بشكل عام، اسأل الله له المغفرة والرحمة والسلامة للجميع".

وكان محمد النقيب الناطق باسم القوات الجنوبية في أبين جدد نعي "جعفر"، وقال في تغريدة مرفقة بفيديو عن المحافظ الشهيد، وقال: "قتلوه لانه توعدهم بفضح من يريد لعدن ان تفشل وضنوا أنهم بإغتياله قد قتلوا عدن".

وقال: "ما إن لبثوا حتى أدركوا أن عدن لا تموت وأن دم الشهيد القائد جعفر محمد سعد يتدفق في كل قلب جنوبي جسور"، مضيفا "هم هؤلاء انفسهم الذين يحشدون دواعشهم الاخوانية الارهابية لإجتياح عدن"، مؤكداً "ولن يمرو لأن أبين مقبرة الغزاة"