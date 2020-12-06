شكرا لبحثكم عن خبر إضافة 3 مهن وأنشطة جديدة إلى التوطين في السعودية ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية “هدف”، اليوم (الأحد) إضافة 3 مهن وأنشطة جديدة إلى برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وذلك ضمن مبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح “هدف” أن المهن الجديدة المضافة إلى البرنامج تشمل المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

وأبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف البرنامج لدعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة.

وأضاف أن الباحثين عن عمل في المهن والأنشطة الـ3 سينضمون إلى قائمة المستفيدين من البرنامج، وذلك لحاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.