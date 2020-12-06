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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي متبادل بين القوات المشتركة والمليشيا في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الضالع
تبادلت القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، منذ صباح السبت 5 ديسمبر، في عدد من جبهات شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، تبادلت إطلاق النار خلال فترات متفرقة منذ فجر السبت وحتى الساعة الاخيرة من مساء اليوم نفسه.
وبحسب المصدر، شهدت جبهات شمال وغربي قطاع الفاخر تراشقات نارية متقطعة بمختلف الأسلحة الرشاسة الثقيلة، بعد هدوء نسبي ساد معظمها خلال اليومين الماضيين
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