جمعية الصرافين تعلن استئنافا جزئيا للنشاط المصرفي بمأرب وعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت جمعية الصرافين، في محافظتي عدن ومأرب، استئنافا جزئيا للنشاط المصرفي اعتبارا من اليوم الأحد.



ومن شأن تدهور الريال أن يُفاقم من الوضع المعيشي الصعب لليمنيين، إضافة إلى تسببه في رفع مستويات التضخّم في أسعار السلع والخدمات.

إعلان الجمعية يأتي بعد ثلاثة أيام من إغلاق محلات الصرافة في المدينة، احتجاجا على انهيار العملة المحلية.

وأضافت الجمعية، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي تلبية للحاجة الإنسانية لصرف الحوالات، وإثر تلقيها تطمينات من البنك المركزي بمعالجة تدهور قيمة العملة المحلية.

وطالبت الجمعية كافة منشآت وشركات الصرافة بإعادة استئناف عملية الحوالات المصرفية، والابقاء على منع كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.

وتراجعت العملة المحلية إلى أدنى حد، ولامست مستويات قياسية، إذ وصل قيمة الدولار الأمريكي نحو تسعمائة ريال، وسط عجز حكومي عن وقف الانهيار.