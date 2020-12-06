حلقة استثنائية تُجيب عن مشروعية قوات النخبة الحضرمية.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت حلقة لقناة حضرموت اليوم عن طرح تساؤل حول مشروعية قوات النخبة الحضرمية وهل هي شرعية أم مليشيات.



فقد أثارت تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي في الحكومة الشرعية سخطاً واسعاً واستياءاً كبيراً بعد وصفه للنخبة الحضرمية بالمليشيات والذي أخرج النخبة الحضرمية من سياقها الشرعية والقانوني وهي التي حررت المدن في الساحل من العناصر الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

وحول الإطار القانوني في ظل التصريحات التي تشكك في مشروعية النخبة حيث قال القاضي رائد محفوظ لرضي رئيس النيابة التخصصية الجزائية لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إن النخبة الحضرمية هي أحد التشكيلات العسكرية وجاءت تسميتها للنخبة نظراً لطبيعة المهام ومحاربتها لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكد أن قوات النخبة الحضرمية صدرت بقرارات رئاسية وجنودها قوات نظامية ولها أرقام عسكرية وهي تخضع للمنطقة العسكرية الثانية ووضعها القانوني للنخبة الحضرمية سليم من الناحية القانونية والدستورية.

وحول هذا الأمر قال القيادي بمؤتمر حضرموت الجامع محسن نصير إن النخبة الحضرمية ليست كل أفراد المنطقة العسكرية الثانية بل هي فرقة من فرق من أصل أفراد المنطقة العسكرية الثانية والتي كان لها شرف تحرير ساحل حضرموت وكان لها تدريب خاص ومميز أما المنطقة العسكرية الثانية عبارة عن خمس ألوية أنشات بقرارات جهورية.

وأضاف نصير حول مشروعية النخبة الحضرمية وأن الشرعية هي من تبنت هؤلاء الأفراض ورئيس الجمهورية هو من طرح المنطقة الثانية وكلية الشرطة وهناك زيارة لرئيس هيئة الأركان العامة طاهر العقيلي للمنطقة العسكرية الثانية، وزيارة رئيسهيئة الأركان العامة فريق ركن بحري عبدالله سالم النخعي والذي حضر التدشين العام بحضرموت، فلسنا بحاجة أن نثبت للحضرمي أو غيرة بأن قوات النخبة الحضرمية قوات شرعية ، بل أن تصريحات وزير الخارجية أساءت لرئيس الجمهورية .

ودعا نصير كل المواطنيين حضرموت جميعاً بأن يكونوا صفاً واحداً بالدفاع عن حضرموت لأن حضرموت من وجود قوات عسكرية تدافع عنها، وجيب على كافة المكونات أن يدينوا هذا العمل والأخوة الحضارم في مجلس الشوري أن يساندوا المحافظ بأن يكون هناك قرار ليس بالإعتذار فقط بل يحاسب لكل من يسىء إلي قوات النخبة الحضرمية.