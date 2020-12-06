الضالع: اغتيال عميد كلية التربية برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، عميد كلية التربية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر تربوية، إن مسلحين مجهولين، اعترضوا طريق عميد كلية التربية بمحافظة الضالع، الدكتور: خالد عبده الحميدي، أمام المجمع التربوي بمركز المحافظة وهو في طريقه الى مقر عمله، وباشروا بإطلاق النار عليه حتى أردوه قتيلاً.



وأضافت المصادر، أن الحميدي توفي على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار.



وفي الآونة الأخيرة، شهدت مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً، موجة جديدة من الاغتيالات، طالت قيادات عسكرية وسياسية وتربوية، وسجلت جميعها ضد مجهولين.





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