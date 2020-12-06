عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حكومة اليمن: إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب يحمي أطفالنا

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية، السبت، إن إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية سيضمن مستقبلا آمنا لأطفال اليمن.



وطالبت الحكومة الشرعية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد مليشيا الحوثي لآلاف الأطفال، وتحويلهم أدوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحذر المسؤول اليمني من خطورة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، آلاف الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم، وتم تعبئتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

واتهم الوزير الإرياني المليشيا الحوثية باصطياد الأطفال عبر الأفكار الإرهابية المتطرفة، وإلقائهم في محارق الموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال وأخضعتهم لما تسميها بـ"دورات ثقافية وعسكرية" بهدف بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري.

ووصف المسؤول اليمني عمليات التجنيد الحوثية للأطفال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حماية الأطفال التي تمنع استغلالهم في الحروب والصراعات.

وخلال الأشهر الأخيرة، شيعت مليشيا الحوثية عشرات الأطفال الذين زجت بهم إلى محارق الموت في مأرب والجوف، غالبيتهم لم يتجاوز الـ16 من العمر.

وفي وقت سابق السبت، كشف وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وردا على سؤال من مشاركين في الجلسة الثانية لحوار المنامة، حول تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية لتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، قال البوسعيدي إن "مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف المليشيا جماعة إرهابية خلال محادثات في سلطنة عمان"، دون مزي من التفاصيل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

ونقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت المجلة إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الانقلابيين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران منظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

ونفذ الأوساط الشعبية والرسمية في اليمن، خلال الأيام الماضية، حملات إلكترونية ومسيرات داخل المدن، تطالب واشنطن بضرورة تصنيف مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، باعتباره الحل الأمثل لوقف الحرب.