الاصبحي يلتقي مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في المغرب عزالدين الاصبحي اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر لمناقشة التعاون بين المنظمة واليمن.



واكد الصقر استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لليمن في المجالات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانه أكد الاصبحي على أهمية التعاون ودور المنظمة ونشاطها الفاعل خلال الفترة الأخيرة بالذات في تعزيز جسور التواصل الصناعي العربي وتفعيل عمليات المقاييس بالمنطقة العربية وبما يتلائم والتطورات الدولية المتلاحقة في هذا المجال.

وأكد الاصبحي حرص اليمن على الإيفاء بالتزاماته تجاه المنظمة وتفعيل برامج مشتركة لرفع قدرات الكوادر اليمنية في المجالات التي تقدمها المنظمة.