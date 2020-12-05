تكريم 11 مبادرة مجتمعية نفذت بمأرب احتفاء باليوم العالمي للتطوع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 جرى اليوم في محافظة مأرب تكريم 11 مبادرة شبابية نفذت خلال العام الجاري، في حفل تكريمي اقامته شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي، احتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وفي الحفل أكد محافظ ريمة محمد الحوري أن العمل التطوعي يمثل قيم المجتمع بالتكافل والتعاون والمشاركة والعطاء والتضحية من أجل تقديم خدمات انسانية جليلة لايواء النازحين واغاثة الملهوفين. وأشار الی أن ما يقوم به الشباب من خلال المبادرات المختلفة يعد عملا انسانيا عظيما لمست ثماره في مختلف المجالات ما يدل علی وجود وعي عالي لدی الشباب وشعورهم بالواجب الإنساني المعبر عن صدق الإنتماء لهذا المجتمع والولاء للوطن. تخلل الحفل فقرات فنية وانشادية وعرض ريبورتاج عن المبادرات التي نفذت بمحافظة مأرب بدعم شبكة النماء وجرى تكريم اصحابها.

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