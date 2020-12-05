البحسني يفتتح ويضع حجر الأساس لـ 7 مشاريع في قطاع الأشغال العامة والطرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، ووضع حجر الأساس لـ 7 مشاريع في قطاع الأشغال العامة والطرق، ضمن احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال الوطني.



حيث افتتح المحافظ، مشروع صيانة المدخل الغربي لمدينة المكلا "المقطع رقم 1" بطول 7.5 كيلو وبتكلفة إجمالية، 2023000 دولار، بتمويل من البنك الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، تنفيذ شركة بادخن للتجارة والمقاولات.

ويجري العمل في مقطعين آخرين، بطول 11 كيلو، وبكلفة إجمالية 3840000 دولار امريكي، تمويل البنك الدولي، تنفيذ شركة الاخرم وشركة باصليب.

ودشن المحافظ، مشروع سفلتة شوارع رئاسة جامعة حضرموت بفوة بالمكلا، مع عمل شبكات الخدمات، وسفلتة شوارع كلية القانون بجامعة حضرموت، بتكلفة إجمالية 230000 دولار، تمويل السلطة المحلية بالمحافظة، تنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

ووضع محافظ حضرموت، حجر الأساس لسفلتة الشارع المؤدي إلى مدينة خليفة والمنطقة الصناعية بفوة، بطول 2.8 كم، في اطار استكمال مشروع شق وسفلتة 20 كم للشوارع خلف 169شقة بفوة، بتكلفة إجمالية 4376206 دولار.

ووضع المحافظ، حجر الأساس لصيانة 3 مشاريع في قطاع الطرق، بتمويل من صندوق صيانة الطرق.

حيث وضع حجر الأساس لمشروع صيانة الخط الدولي "المكلا - عدن"، المقطع الثالث (بلحاف-المكلا)، بطول 139كلم، وبتكلفة 6866'040'51 ريال.

ووضع حجر الأساس لصيانة مشروع طريق "الريان – عقبة عبدالله غريب"، بطول 36 كلم، وبتكلفة 700'927'146 ريال، تنفيذ مؤسسة الخضيري للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري.

ووضع حجر الأساس لمشروع صيانة مشروع طريق الريان - قصيعر (مرحلة أولى) بطول 150 كلم، وبتكلفة 660'366'167 ريال، تنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

حضر الافتتاح الحفل ، القائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق، وكيل الوزارة لقطاع الأشغال، المهندس حسين عوض العقربي، ووكلاء الوزارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة، والوكلاء المساعدين، وقيادات مدنية وعسكرية وأمنية.