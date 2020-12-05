حضرموت: افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرقات بالمكلا

أعلن محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني، السبت، افتتاح عددا من المشاريع في مجال الطرقات في مدينة المكلا مركز المحافظة شرقي اليمن.



وبحسب وكالة "سبأ" فإن البحسني دشن جسري حلة وابن سيناء بالجهة الغربية لمدينة المكلا بتكلفة بلغت تسعة ملايين دولار بتمويل من الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي.



ويبلغ طول جسر حلة 325 مترا وارتفاع ستة امتار فيما يبلغ طول جسر ابن سيناء 415 مترا وارتفاع ستة امتار.



كما دشن محافظ حضرموت ومعه وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي سفلتة شوارع مجمع المستقبل والذي يضم ثلاث كليات القانون والحاسبات والتعليم المفتوح بجامعة حضرموت بتمويل من السلطة المحلية.



ودشن أيضا مشروع صيانة طريق المدخل الغربي لمدينة المكلا من الجسر الصيني الى جسر امبيخة بطول سبعة كيلو و500 متر الى جانب افتتاح الجسر الأرضي في امبيخة.



وافتتح المحافظ 13 مشروع رصف طرق بمدينة المكلا ووضع حجر الأساس لمشروع سفلتة شوارع وساحات رئاسة جامعة حضرموت واعمال شبكات الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات.



كما وضع حجر الأساس لمشروع سلفتة الشارع المؤدي الى مدينة خليفة السكنية والمنطقة الصناعية، بالإضافة الى وضع حجر الأساس لمشروع الصيانة الطارئة للطريق الدولي عدن - المكلا المقطع الثالث بلحاف –المكلا بطول 139 كلم.



وخلال الأيام القليلة الماضية كان محافظ حضرموت قد افتتح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وكذا العسكرية والأمنية وذلك بالتزامن مع احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال.



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