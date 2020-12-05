محافظ عدن يشدد على دور السلطات المحلية في تطبيع الحياة ومحاربة الظواهر الدخيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على أهمية الدور الكبير للسلطات المحلية في المديريات، في تطبيع الحياة وترسيخ السلوك المدني في مجتمعاتهم.



وأكد خلال ترأسه اليوم السبت، إجتماعاً لمدراء عموم المديريات ومكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والمياه والصرف الصحي، على أن هناك مسؤولية كبيرة تقع عاتق مدراء وقيادات وأعضاء السلطات المحلية في المديريات في محاربة الظواهر الشاذة والدخيلة على المجتمع المحلي .. لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات امنية ضد مرتكبي تلك الظواهر وضبطهم ومحاسبتهم.

واشار محافظ عدن إلى وضع الكهرباء والمشكلات التي تواجه هذه الخدمة .. مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل بكل جهد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة .

وناقش الاجتماع، جُملة من القضايا المتعلقة بقطاعي الخدمات والموارد المالية وضعف الايرادات وسُبل تعزيزها وتنميتها، وكذا مشكلة النازحين، والمعالجات المناسبة بشأنها.