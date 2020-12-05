القائم باعمال السفارة يطلع الخارجية اليابانية على مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو بشير قاسم، مع مساعد وزير الخارجية الياباني كاتسوهيكو تكاهاشي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وتطرق القائم بأعمال السفارة الى تطورات الأحداث في اليمن وحرص الحكومة على الحوار ودعم الجهود الدولية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وعودة السلطات الشرعية لممارسة أعمالها.. مشيرا الى الجرائم الإرهابية التي تقترفها المليشيات بحق المدنيين العزل ومنها الجريمة البشعة في مديرية الدريهمي في الحديدة التي أودت بحياة ثمانية من النساء والأطفال وجرح عشرة آخرين، وكذا الهجمات المتكررة على المدنيين في محافظتي مأرب وتعز.

ولفت الى مساعي مليشيا الحوثي لتسيس كل القضايا بما في ذلك قضية خزان صافر النفطي العائم، ورفض المليشيات السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الصيانة اللازمة لتجنيب السواحل اليمنية وما جاورها كارثة بيئية مدمرة ستمتد آثارها لسنوات طويلة كل ذلك سعياً من قبل تلك المليشيات لتحقيق مكاسب مادية.

كما عبر عن تقدير اليمن حكومة وشعباً لحكومة وشعب اليابان على المساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان بصورة مستمرة للتخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الأزمة الإنسانية.

من جانبه أكد تكاهاشي، حرص حكومة بلاده على تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني لاسيما في ظل ظروف الحرب الراهنة .. داعيا إلى نبذ العنف وإنهاء الحرب .. مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية والحرص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.