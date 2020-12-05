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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام فعاليات اليوم العالمي للتطوع بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتمت بسيئون اليوم فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام التي نظمها اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي حضرموت خلال الأيام الماضية للعام الرابع على التوالي.
وجرى في حفل الاختتام الإعلان عن أفضل مبادرة تطوعية للعام 2020م على مستوى وادي حضرموت، وهي ملتقى " هيا شباب " بمدينة سيئون لمبادرتهم التي حملت عنوان " أعطي مما تملك لمن لا يملك " وساهم في إنجاحها العديد من أفراد المجتمع.
وأشار وكيل المحافظة عبد الهادي التميمي الى أهمية مواصلة الجهود على المستويين الرسمي والشعبي من أجل تعميق وتأصيل ثقافة التطوع في المجتمع، وإفشاء روح الألفة والأخوة والمودة بين أفراد المجتمع الواحد.
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