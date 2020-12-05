شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية ترحب بجهود المصالحة الخليجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد الصباح حول جهود المصالحة المثمرة في تقريب وجهات النظر لحل الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن والاستقرار خليجيا وعربيا.



وقالت الوزارة في بيان لها "نقدر عاليا الجهود التي تبذلها الكويت ممثلة بسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، استكمالا للجهود الخيرة التي قام بها سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنجاح المصالحة وتحقيق الامن والاستقرار ووحدة الصف الخليجي والعربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

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