شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ حضرموت فرج البحسني اليوم جسري حلة وابن سيناء بالجهة الغربية لمدينة المكلا بكلفة تسعة ملايين دولار بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويبلغ طول جسر حلة 325 متر وارتفاع ستة امتار فيما يبلغ طول جسر ابن سيناء 415 متر وارتفاع ستة امتار. كما دشن المحافظ ومعه وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي سلفتة شوارع مجمع المستقبل والذي يضم ثلاث كليات القانون والحاسبات والتعليم المفتوح بجامعة حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وكذا مشروع صيانة طريق المدخل الغربي لمدينة المكلا من الجسر الصيني الى جسر امبيخة بطول سبعة كيلو و500 متر الى جانب افتتاح الجسر الأرضي في امبيخة. وافتتح المحافظ 13 مشروع رصف طرق بمدينة المكلا ووضع حجر الأساس لمشروع سلفتة شوارع وساحات رئاسة جامعة حضرموت واعمال شبكات الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات. ووضع حجر الأساس لمشروع سلفتة الشارع المؤدي الى مدينة خليفة السكنية والمنطقة الصناعية، بالإضافة الى وضع حجر الأساس لمشروع الصيانة الطارئة للطريق الدولي عدن - المكلا المقطع الثالث بلحاف –المكلا بطول 139 كلم.

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