معين عبدالملك يوجه بوضع معالجات فورية للانفلات الأمني في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بوضع معالجات فورية للانفلات الأمني في مدينة تعز، وقيام الأجهزة المختصة بواجباتها في تثبيت الاستقرار ووضع حد للاعمال الفوضوية التي تتنافى مع مدنية المدينة وابنائها المتطلعين لتحقيق العدالة وسيادة القانون.



وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم محافظ تعز نبيل شمسان، على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها وعدم القبول باي تدخلات في اعمالها والتزام كل سلطة بالمسؤوليات المناطة بها والاحتكام الى القانون.

واكد ان على الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.. مشيرا الى ان هذه الاعمال غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها وتسيء الى سمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهوري.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة الجديدة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستضع تعز ضمن أولوياتها وسيتم تطبيق معالجات عاجلة على الأرض لتطبيق سيادة القانون وتطبيع الأوضاع فيها من مختلف الجوانب.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ تعز على تقرير حول مختلف الأوضاع في المحافظة بما في ذلك الجوانب الأمنية والإجراءات التي تم اتخاذها على ضوء الاحداث الأخيرة، وإنفاذ قرارات السلطة القضائية.. مشيرا الى ابرز الاحتياجات الماثلة في الخدمات الأساسية وفي مقدمتها صيانة الطرقات والاعمال الجارية في اصلاح طريق هيجة العبد التي تمثل الشريان الرئيس لمحافظة تعز في الوقت الراهن.