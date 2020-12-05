اللوء احمد بن بريك: الأعمال الإرهابية لمليشيات الإخوان لن تمر دون ردود مزلزلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقيات عزاء ومواساة إلى أسر الشهداء عوض السعدي قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد، والقائد عبدالمجيد بن شجاع قائد كتيبة الحماية باللواء الأول دعم وإسناد، وقاسم علي قاسم، وسالم قاسم سعيد، وعدنان محمد صالح، الذين نالوا شرف الشهادة في جبهات العزة والكرامة وهم يؤدن واجبهم الوطني في الدفاع عن حياض الوطن بمحافظة أبين.



واستعرض اللواء بن بريك المآثر البطولية للشهداء في مراحل النضال المختلفة، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تمر، دون ردود مزلزلة لفاعليها وأعوانهم المرتزقة، وسيكون لنا ولأبطالنا في الميادين موقف ورد، ونحن نرصد بل شعبنا يرصدهم في جميع محافظات الجنوب.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن بالغ تعازيه لأولاد وأسر و ذوي الشهداء وقادة ومنتسبي القوات المسلحة الجنوبية وزملائهم ومحبيهم كافة، ومشاطرتهم الحزن في هذا المصاب الأليم .

وابتهل اللواء بن بريك إلى المولى عزوجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح الجنان، ويلهمنا وإياهم جميعا الصبر والسلوان، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.