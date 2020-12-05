شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 20 ديسمبر موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حددت اللجنة الفرعية للاختبارات بوادي وصحراء حضرموت تاريخ 20 ديسمبر الجاري موعدا لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وكان الاجتماع الذي رأسه مدير مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم ناقش الاستعدادات والتهيئة للامتحانات. واستعرض نائب رئيس اللجنة مدير ادارة الاختبارات والمناهج بمكتب التربية نبيل الكثيري جهود ادارة الاختبارات منذ بداية العام الدراسي. واقرت اللجنة مقترح جدول سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول بعد تقديم الملاحظات عليه.

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