 البحسني يفتتح مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمنطقة ثلة بالمكلا، مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية للمستثمر الشيخ عبدالله عمر بن دول المعاري، بكلفة 4 ملايين دولار، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



ويقع المصنع على مساحة 153‪48 متر مربع، ويتكون من صالة للإنتاج ومخازن ومحطة ومبنى للإدارة، ويستوعب المصنع 320 عامل خلال مراحله التوسعية.

وينتج المصنع حالياً الخراطيم البلاستيكية بكافة أنواعها ومواسير المياه والصرف الصحي، وليّات الكهرباء، وتجري حالياً التجهيزات لمضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية بإدخال منتجات جديدة ومنها الأواني المنزلية.

واستمع المحافظ البحسني من المدير التنفيذي للمصنع حسن المرشدي، إلى مراحل فصل مخازن الإنتاج التام، والمواد الخام، ودمج المخازن الحالية مع صالة الإنتاج، ومعمل اعادة تدوير وجرش مخلفات الإنتاج، وإدخال خطوط إنتاج إضافية ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وينتج المصنع شهرياً 75،000 كيلو من ليّات الماء، وكذا 56،000 كيلو من ليات الفلات، و 48،000 من ليات الحلزوني، و 63،000 مواسير التمديدات، و 100،000 مواسير المياه.