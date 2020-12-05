المشتركة تحسم اشتباكات شرق الحديدة وتحبط تسللاً بالتحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة من حسم اشتباكات مسلحة مع عناصر مليشيات الحوثي، السبت 5 ديسمبر /كانون الأول 2020، بعدما حاولت تحقيق تقدم واختراق الخطوط الأمامية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة حسمت اشتباكات بدأتها مليشيات الحوثي في قطاع كيلو 16، بعد أن استمرت الاشتباكات زُهاء ساعة من الوقت.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات العنيفة انتهت بتكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وفرار من تبقى منهم يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.

كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التسلل نحو مدينة التحيتا.

‏وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن عناصر المليشيات الحوثية حاولت التسلل صوب خطوط التماس جنوب شرق مدينة‎التحيتا وباءت بالفشل عقب تمكن القوات المشتركة من رصدها والتعامل معها بنجاح.

وأضافت المصادر، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حسمها أبطال القوات المشتركة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وخسائر في العتاد