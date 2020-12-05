شاهد.. النخبة الحضرمية هي صمام الأمن والأمان بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

علق المحامي نجيب خنبش مدير مؤسسة حضرموت للدعم القانوني على وصف النخبة الحضرمية بالمليشيات.



وقال خنبش في مداخلة هاتفية لقناة الغد المشرق، بعدما تعالت بعض الأصوات الشاذة والإصلاحية أكثرها بأن النخبة الحضرمية مليشيات، حيث قال تناسى البعض أن النخبة الحضرمية أنشأن بقرار جمهورية،و كافة الأفراد والترقيات تتم بقرارات جمهورية وجميع الأفراد مسجلين في وزارة الدفاع.

وأضاف أن الطرح الذي يقوله بأنها عبارة عن مليشيات هذا قول مردود عليه بهذه القرارات فالنخبة الحضرمية هي صمام الأمن والأمان بحضرموت، فالغالب العام فيها هي من أبناء حضرموت.