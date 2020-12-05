عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق سراح ربان مصري كان محتجزا لدى مليشيات الحوثي

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

تمكنت السلطات المصرية، الجمعة، من إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذي كان محتجزا لدى مليشيات الحوثي في اليمن منذ 10 أشهر، بعد مفاوضات شابتها ”العديد من العقبات“ بحسب ما أوردته صحف محلية نقلا عن مصادر أمنية أشرفت على عملية التفاوض مع الخاطفين.



وقال القبطان المصري المحرر في مداخلة تلفزيونية، عبر شاشة Mbc مصر في برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه كان محتجزًا وبرفقته 19 شخصا آخرين، موضحًا أنه عاد إلى مصر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأضاف عبدالعال، أنه بسبب الطقس السيئ قبل أشهر دخل جزيرة تسيطر عليها جماعة الحوثيين بالخطأ، وبحسب القانون البحري كان من المفترض الإفراج عنه رفقة زملائه، إلا أن المليشيات اعتقلتهم طيلة هذه المدة.

وأكد محمد فاروق، أنه تم خطفه ومعه 19 مواطنًا بينهم 14 هنديا و5 بنغاليين، وتم اقتيادهم للعاصمة اليمنية صنعاء، مردفًا أن هذا تم تحت التهديد وبالإكراه.

وأردف أن ابنته التي تعمل صحفية تُدعى ”نشوى مصطفى“ أرسلت استغاثة حتى تم التحرك من جميع أجهزة الدولة وانتهى الأمر في 24 ساعة فقط، معقبًا: ”كنت فاقد الأمل في العودة لمصر وكل الجهات المصرية كانت تعمل على متابعتي“.

واستطرد الرُبان المصري، أنه لم يكن داخل سجن ولكنه كان محتجزًا والـ19 شخصًا الآخرين في فندق، لافتًا إلى أنه قبل 4 أشهر حدثت مفاوضات ومن خلالها أعاد إليه الخاطفون هاتفه المحمول، موضحًا أنه كان يتواصل مع أهله فقط.

وأشار إلى أنه بعدها سمح له له التواصل مع السفير المصري بسلطنة عُمان، مردفًا أنه فوجئ الخميس بخبر عودته إلى مصر .