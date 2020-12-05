عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رايتس رادار: قصف مليشيا الحوثي على المدنيين جريمة حرب

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

أدانت منظمة "رايتس رادار" الجمعة، قصف مليشيا الحوثي على مجمع صناعي جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن.



وقالت المنظمة في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، إن "تكرار استهداف الأعيان المدنية جرائم حرب واضحة وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الإنساني الدولي ويجب ألا يتساهل المجتمع الدولي مع هذا النوع من الجرائم".

وكانت مصادر محلية أفادت مساء الخميس، بمقتل 9 مدنيين، وجرح 7 آخرين، جراء قصف للحوثيين على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بمدينة الحديدة.

وفي وقت سابق الجمعة، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحٌديدة (أونمها)، الحادثة دون الإشارة إلى الجهة التي تقف وراء قصف المجمع الصناعي.

ودعت البعثة في بيان إلى التوقف عن قتل المدنيين، وحثت أطراف الصراع على استخدام الآليات التي تمّ وضعها في ستوكهولم قبل عامين للحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنّب المزيد من المعاناة للشعب.

وأشار بيان البعثة، إلى أن المجمع الصناعي، يخدم السُكان ويوفّر فرص العمل، ويعد أحد المواقع المُحتملة لمكتبٍ لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتعزيز خفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار.