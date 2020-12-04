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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. تدمير مخزن أسلحة وإحراق آليات عسكرية تابعة للمليشيات في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة للمليشيا الحوثية المتمردة، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).
جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش ورجال القبائل، اليوم، على مواقع إمداد وتسليح الميليشيا الحوثية، الموالية لإيران، في جبهة صرواح.
وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وتم خلال الهجوم تدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، وإحراق ثلاثة أطقم وإعطاب مدرعة حوثية كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 ملي روسي الصنع.
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