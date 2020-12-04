الأمم المتحدة: فرصة منع حدوث مجاعة في اليمن تتضاءل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



أطلقت الأمم المتحدة أمس الخميس، تحذيرات من أن فرص منع حدوث مجاعة في اليمن، بدأت تضيق أكثر بالنظر إلى نتائج آخر الاحصائيات التي أظهرت مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد الذي يشهد صراعا منذ ست سنوات. جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف). وأوضح أن "تحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي لليمن أشار إلى عودة ظهور جيوب تعاني بالفعل من ظروف شبه المجاعة (المرحلة الخامسة) لأول مرة منذ عامين، محذراً من أن عدد الأشخاص الذين يرزحون تحت هذه المرحلة الكارثية من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً من 16,500 حالياً إلى 47,000 شخص بين يناير ويونيو من عام…