شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. وقفة في المكلا للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ووقف تدهور العملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات

نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة حضرموت بمدينة المكلا للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووقف تدهور العملة. ورفع المشاركون لافتات تندد بالصمت من قبل التحالف والشرعية اليمنية ازاء تدهور العملة المحلية الذي أنهك المواطنين. ودعا المشاركون في الوقفة إلى ضرورة التحرك السريع والجاد لوقف تدهور العملة المحلية وإنقاذ المواطنين من هذه الكارثة الاقتصادية.

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