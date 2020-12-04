الحديدة.. كسر هجوم حوثي بحيس وإحباط محاولتي تسلل بالجبلية وجنوب شرق التحيتا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة كسرت القوات المشتركة، هجوما حوثيا بحيس، كما أحبطت محاولتي تسلل بالجبلية وجنوب شرق التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن. وذكرت مصادر عسكرية، بأن القوات المشتركة كسرت هجوماً نفّذته المليشيات الحوثية من إتجاه الشمال الغربي لمديرية حيس. وطبقا للمصادر، فإن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية نفذت هجومها إنطلاقاً من منطقة شعب بني زهير الواقعة تحت سيطرتها شمال غرب حيس. ووفقا للمصادر، فقد تمكن القوات المشتركة من كسر الهجوم والتصدي له بكل حزم وقوة واستبسال وإجبار عناصر المليشيات على الفرار والتراجع بعيداً تجر ورائها أذيال الهزيمة والإنكسار. وأحبطت القوات المشتركة محاولتي تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات جنوب شرق مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها جنوبي الحديدة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية ،إن القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية، بعد أن خاضت القوات المشتركة إشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات جنوب شرق مديرية التحيتا.

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