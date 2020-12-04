شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حكومي على المجزرة المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ، بسرعة اتخاذ موقف واضح وحازم من جرائم ميلشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين.

ودان وزير الاعلام معمر الارياني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، مساء الخميس، باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي اسفر عن استشهاد ثمانية من عمال المجمع وجرح 13 آخرين.

واوضح وزير الاعلام، ان هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل رفض مليشيا الحوثي السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الاممي، في تحدي واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.

وطالب الارياني الامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم ميلشيا الحوثي الارهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ومساء الخميس، قتل وأصيب 16 مدنياً إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على مجمع صناعي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش عن مصادر طبية قولها، إن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الحوثيين على مجمع أخوان ثابت بلغ تسعة قتلى وسبعة جرحى.

وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نظرا لخطورة إصابات بعض الجرحى.

وقالت مصادر عاملة إن "المجمع تعرض مساء الخميس لقصف مدفعي واستهداف كثيف بالأسلحة الثقيلة".

وهذه المجزرة هي الثانية في أقل من 5 أيام، فقد استهدفت مليشيا الحوثيين بالمدفعية الثقيلة قرية القازة بمديرية الدريهمي، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابات 17 مدنياً بنيهم أطفال ونساء.

وسبق أن تعرض مجمع إخوان ثابت الصناعي، لعدة هجمات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العاملين وأضرار مادية كبيرة.