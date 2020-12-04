شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي ومرافقيه بضربة مدفعية للعمالقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي مصرعه وعدد من مرافقيه أثناء قيام المليشيات بتنفيذ تحركات وخروقات في جبهة حيس ضمن انتهاكاتها للهدنة الأممية، حسب ما أفاد مركز إعلام ألوية العمالقة الجنوبية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله : أن وحدة المدفعية التابعة للواء – الحادي عشر عمالقة – تمكّنت ظهر الأربعاء من تدمير طقم حوثي يتبع أحد مشرفي المليشيات في جبهة حيس جنوب الحديدة ومصرع كل من كان على متنه أثناء قيامه بنشر وتوزيع أفراد على خطوط التماس مع القوات المشتركة شمال غرب حيس.

وأكد المصدر أنه وعقب أن رصد فريق الإستطلاع تسلل طقم حوثي إلى خطوط التماس وكان يُقِل ذخائر ومقاتلين بهدف الهجوم على مواقع القوات المرابطة هناك تم إبلاغ وحدة المدفعية التي أصابته بنجاح.

وأفاد المركز عن شهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا ألسِنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الطقم وسُمعت أصوات انفجارات متتالية نتيجة إنفجار الذخائر التي كانت على متنه.

وتواصل مليشيات الإرهاب الحوثية تصعيدها واستهداف الأحياء السكنية في حيس ومناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ضمن سعيها للقضاء على عملية السلام الأممية .