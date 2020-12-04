شكرا لبحثكم عن خبر هي الأعنف على الإطلاق .. معركة فاصلة في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك فاصلة في جبهات محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وبحسب المصادر فإن المعارك التي يخوضها الجيش في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب، منذ شهور ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، هي الأعنف منذ بدء الحرب في اليمن.

المصادر قالت إنه لم يحدث أن بلغت الحرب وضراوة المعارك هذا المستوى الذي تشهده الجبهات المشتعلة غرب مأرب، مؤكدة ان الجيش الوطني يخوض معركة فاصلة على أطراف مأرب منذ شهور ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكن أبطال الجيش والمقاومة من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة للمليشيا الحوثية المتمردة، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس على مواقع إمداد وتسليح المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم بتدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، واحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 ملي روسي الصنع.