شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة ترد بحزم على مجزرة ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات المشتركة ردها القوي والحاسم على ميليشيا الحوثي جراء قصفها الاجرامي للمدنيين في الحديدة.

وقال الاعلام العسكري أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مربض مدفعية ووكر للمليشيات الحوثية ردا على جريمة جديدة بحق عمال مجمع إخوان ثابت داخل الحديده.

وكانت مصادر طبية قالت أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الحوثيين على مجمع أخوان ثابت بلغ تسعة شهداء وسبعة جرحى .

وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب القصف المدفعي العنيف الذي شنته مليشيات الحوثي مساء اليوم الخميس وطال المجمع التجاري والصناعي .

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