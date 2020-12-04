شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يدمر مخزن أسلحة ومدرعات لميليشيا الحوثي في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.
وتمكن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.
جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس على مواقع إمداد وتسليح مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح.
وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، واحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 ملي روسي الصنع.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يدمر مخزن أسلحة ومدرعات لميليشيا الحوثي في صرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.