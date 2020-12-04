”البركاني” يعلق في الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس ”صالح” و”الزوكا”

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الخميس، على الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا.

وكتب البركاني تغريدة في ذكرى مقتل صالح أرفق بها صورة له مع صالح وقال فيها: عشت حُرًا كريمًا ومتُ شهيدًا عظيمًا رحمك الله ورفيقك عارف.

واغتالت المليشيا الرئيس صالح ورفيقه الزوكا في 2ديسمبر من العام 2017 بمنزل صالح في الثنية بصنعاء.

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