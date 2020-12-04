شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية الايراني يتحدث عن الوضع في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن اليمن يشهد وضعا إنسانيا حرجا جراء استمرار العمليات العسكرية من جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال ظريف خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط إن "الوضع في اليمن حرج على المستوى الإنساني وإمدادات الغذاء".
وتابع الوزير أن "اليمن يتعرض لحصار جديد، ويمنع الحصول على الأدوية وعصابة الباءات نفسها هي التي تمنع"، في تعبير اعتاد ظريف استخدامه للإشارة إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنيناهو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون".
ودعا ظريف الدول الغربية لوقف بيع السلاح للدول الخليجية والتوقف عن دعم الحرب في اليمن.
وتتهم الدول الخليجية والحكومة الشرعية في اليمن إيران بأنها تدعم ميليشيا في اليمن وتمدها بالسلاح.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
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