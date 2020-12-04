شكرا لبحثكم عن خبر اكتشاف كنز من الذهب الخالص بمحافظة يمنية وشجار بين اخوة عثروا عليه يضعه على عتبة المجهول (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، باكتشاف كنز من الذهب الخالص بمحافظة يمنية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، بأنه تم اكتشاف كنز من الذهب الخالص بقرية بني شمسان، التابعة لمديرية المخادر، بمحافظة إب، بعد شجار بين أخوة و اولاد عمومتهم على نصيب كل واحد منهم.

ونوهت المصادر بأن ذلك الشجار دفع أحدهم الى إبلاغ الاجهزة الامنية التي حضرت و أوقفت الجميع وتحفظت على الكنز الذي يعود طبقا للنقوش الى الحضارة السبئية الأولى أي قبل حوالي تسعة الاف عام.

وفي وقت سابق، عثر مزارع بمديرية جبلة على تمثال من الذهب بالقرب من مزرعته، وتم مصادرته وحبسه.



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