شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع معارك عنيفة في حيس بالحديدة وميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت اليوم الخميس معارك عنيفة بين القوات المشتركة الحكومية وميليشيا الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد عناصر ميليشيات الحوثي بعد معاودتها خرق الهدنة الأممية ومحاولة التسلل إلى مواقع مهمة في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة.

وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي دفعت بمجاميع من عناصرها للتسلل صوب مواقع القوات المشتركة المرابطة لتامين الموطنين في حيس، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم ووفق خطط عسكرية محكمة.

وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية كما تكبدت خسائر مادية في السلاح والمعدات.

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع معارك عنيفة في حيس بالحديدة وميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.