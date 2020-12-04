شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت تخرج لإيقاف تدهور الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم عشرات المحتجين اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للتنديد بانهيار الريال، وتدهور الأوضاع المعيشية، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية أن عشرات النشطاء والحقوقيين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مدون عليها: "نرفض انهيار العملة.. لا للفساد.. لا لنهب الثروة"، "نطالب بصرف الرواتب المنقطعة منذ أشهر"، "نطالب بإيقاف رواتب الوزراء بالعملة الصعبة"، "نطالب بالشفافية في إيرادات المحافظة".

وقد أعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة المؤقتة عدن إغلاق جميع شركات الصرافة عقب انهيار متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 880 ريالًا يمنيا، في واقعة غير مسبوقة.