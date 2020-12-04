شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي: لم نقاتل صالح إلا بعد أن هاجم المعسكرات وقطع إمداد الجبهات وقتل منا 40 شخصا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي إنها لم تطلق رصاصة واحدة في انتفاضة ديسمبر إلا بعد أن قتل وجرح منهم 40 شخصا.

ونشر حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها تغريدة على حسابه بتويتر قال أنهم لم يبدأوا حربهم على الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلا بعد خطابين لزعيم المليشيا.

واتهم العزي الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأن قواته اعتدت عل. معسكرات الدولة وقتلت أفراد المدد وقطعت خطوط الإمداد للجبهات.

وتحاول المليشيا الحوثية تبرير قتلها الرئيس صالح بأعذار واهية ، وهي التي حاصرت منزل صالح وقتلت حراسته وضايقت احتفال المؤتمر.

وتصادف هذه الأيام ذكرى انتفاضة ديسمبر التي أشعلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد مليشيا الحوثي وانتهت بمقتله والقضاء على الانتفاضة.