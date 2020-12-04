قصف حوثي لمجمع إخوان ثابت التجاري في الحديدة يخلف 8 قتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قصفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، مجمعا تجاريا في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن، بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص من العاملين في المجمع، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين.

وقال مركز إعلام ألوية العمالقة ان الحوثيين كثفوا من قصفهم العنيف على مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، مساء الخميس، وأن الضحايا نقلوا الى مستشفى مديرية الدريهمي، في ظل إصابات خطيرة بين الجرحى.

وجاء قصف ميليشيا الحوثيين لمجمع إخوان ثابت قبيل زيارة مرتقبة لبعثة الأمم المتحدة ”أونمها“ للمجمع ومستشفى 22 مايو ، كان رتب لها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

وأعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ إدانته لما وصفها ”الجريمة الإرهابية البشعة“.

ونوه الإرياني إلى أن الحادثة وقعت في ظل ”رفض ميليشيا الحوثي، السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك، بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الأممي، في تحد واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم“.

وشدد الإرياني، في سياق حديثه، في مطالبته المجتمع الدولي، ‏تحديد موقف واضح إزاء الجرائم المتعاقبة التي يرتكبها الحوثيون بحق المواطنين والدوائر المدنية، لا سيما في محافظة الحديدة.

وقال الإرياني: ”على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مطالبين بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة“، وفق تعبيره.