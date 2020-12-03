شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحالة مشروع موازنة 2021 للمكتب التنفيذي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحالت لجنة الخطة والموازنة بمديريات وادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، مشروع الموازنة للعام 2021م الى المكتب التنفيذي بالوادي والصحراء لإقرارها بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة.



واستعرضت اللجنة، حجم تقديرات موارد الموازنة للعام 2021، التي بلغت مليارين و210 مليون بزيادة عن ربط عام 2020، مبلغ 430 مليون ريال ، بينما بلغ حجم النفقات 15 مليار و970 مليون شملت أجور وتعويضات العاملين.

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