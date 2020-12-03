شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقامة سباق اختراق الضاحية لمدارس المهرة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، صباح اليوم، سباق اختراق الضاحية لمدارس المرحلة الثانوية العامة، بمناسبة الذكرى (53 ) لعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر المجيد.

وفاز الطالب عبد الوهاب عويضان من ثانوية سالم حسن بالمركز الاول، وحصل على المركز الثاني الطالب انيس خنبوش، وفاز بالمركز الثالت الطالب علوي محسن سالم. واكد وكيل المحافظة صالح بن عليان، أهمية تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس، مشيرا الى أهمية الاحتفاء والابتهاج باعياد الثورة اليمنية والذكرى (53) لعيد الجلاء (30) من نوفمبر المجيد . وجرى في اختتام الفعالية تكريم الفائزين.

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