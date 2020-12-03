مقتل 9 عمال في قصف حوثي استهدف مجمعا صناعيا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل 9 مدنيين، مساء الخميس، جراء قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مجمع صناعي في مدينة الحديدة غربي اليمن.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش الوطني، عن مصادر طبية، أن الحصيلة الأولية للقصف الحوثي الذي طال مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي، تشير إلى مقتل 9 عمّال وإصابة 7 آخرين.
وأشار المصدر، إلى أن المجمع تعرض لقصف مدفعي مكثف بصاروخين من طراز كاتيوشا وقذائف هاون، فيما تم إسعاف الضحايا إلى المستشفى الميداني بالدريهمي.
وقالت المصادر، إن عدد الضحايا في صفوف العمال مرشح للزيادة نظرا لخطورة الإصابات التي ألحقتها القذائف الحوثية.
وكثفت مليشيا الحوثي من هجماتها الإرهابية خلال الأيام الماضية، حيث سقط الأسبوع الماضي، 35 مدنيا بين قتيل وجريح، جراء القذائف والألغام الحوثية، أغلبهم أطفال ونساء.
وتتزامن الهجمات الإرهابية الحوثية، مع دعوات رسمية وشعبية في اليمن للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف المليشيا الانقلابية ضمن الجماعات الإرهابية.
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