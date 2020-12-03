محافظ شبوة يوجه بسرعة تنفيذ المسح الميداني لمدينة حبان التاريخية

وجه محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الخميس، بسرعة تنفيذ المرحلة الاولى من عملية المسح الميداني لمدينة حبان ومعالمها التاريخية البارزة.



جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام فرع الهيئة العامة للمحافظة الدكتور محمد السدلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وأكد بن عديو على أهمية توثيق المعالم التاريخية للمدينة بشكل رسمي وقانوني وابراز التراث المعماري الاصيل لها وإعداد قاعدة بيانات لمعالمها البارزة.



من جانبه أكد الدكتور محمد السدلة الشروع بإعداد وتجهيز فريق المسح الذي سيعمل على وضع آليات المخططات الهندسية المناسبة للحفاظ على معالم المدينة وارثها المعماري الجميل .



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